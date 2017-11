Minister: Publieke omroep moet aan de bak

Wegens de dalende reclame-inkomsten zal de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) mogelijk het mes moeten zetten in de organisatie. De NPO moet de komende tijd bedenken hoe zij de dreigende tekorten gaat opvangen.

Het gaat niet per se alleen om bezuinigingen. De NPO kan ook extra inkomsten verzinnen, aldus minister Arie Slob (Media) maandag.

Voor volgend jaar kunnen de dalende inkomsten nog worden opgevangen door geld uit een reservepot, aldus de minister. Daarna kunnen eventuele tekorten niet meer op die manier worden weggewerkt. Slob wil ook geen ander geld van zijn ministerie inzetten.

Als de reclame-inkomsten in dit tempo blijven dalen, heeft de NPO in 2019 ongeveer 60 miljoen euro minder te besteden. De Ster, die reclamespotjes verkoopt voor de omroepen en daarmee in een kwart van hun inkomsten voorziet, verdient volgend jaar naar schatting 28 miljoen euro minder. De daling is sneller en sterker dan verwacht.