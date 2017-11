Nederlands-Belgische alliantie voor statiegeld

Verschillende maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen hebben de krachten gebundeld om de regeringen in beide landen ertoe te bewegen statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Maandag is de Statiegeldalliantie gelanceerd, waaraan 21 organisaties meedoen.

Volgens de deelnemende partijen is de strijd om statiegeld niet alleen zaak van milieuorganisaties. ,,Over de brede linie zijn er veel voorstanders die nu nog niet zichtbaar zijn maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek”, stellen de organisaties die op deze manier willen laten zien dat er een breed draagvlak is.

Door verdere invoering van statiegeldsysteem hopen ze zwerfafval, dierenleed en opruimkosten te verminderen. Onder de Nederlandse deelnemers zijn onder meer gemeente Weert, Milieucentrum in Rotterdam en Utrecht, Stichting De Noordzee.

Uit Vlaanderen doet onder meer TestAankoop mee, de consumentenorganisatie van Belgiƫ met 350.000 leden. Ook Limburg.net heeft zich aangesloten, dat afval inzamelt in 45 gemeenten.