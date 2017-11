Opnamestop zware patiënten na moord op Faber

De kliniek waar de verdachte van de moord op Anne Faber verbleef, mag tot nader order geen zware complexe patiënten meer opnemen. De instelling moet eerst maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Dat heeft minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) maandag besloten naar aanleiding van onderzoek van twee inspecties. Zwakke punten zijn onder meer de personeelsbezetting en mogelijkheden voor patiënten om aan drugs te komen in de omgeving.

De kliniek in Den Dolder, Roosenburg (een onderdeel van Aventurijn), moet vaak externe medewerkers inzetten vanwege het ziekteverzuim onder vast personeel en vacatures die niet snel genoeg worden opgevuld. De tijdelijke medewerkers zijn wel gekwalificeerd maar kennen de patiënten niet altijd goed. Dat leidt tot gevoelens van onveiligheid bij het vaste personeel. Ook verschillen de medewerkers en het bestuur van mening over de aanpak van verslaving onder patiënten.

Na de aanhouding van de verdachte Michael P., die in de kliniek verbleef, heeft de kliniek al maatregelen genomen. Er was al een tijdelijke stop ingesteld op de opname van zware patiënten. En er is 24 uur per dag surveillance ingesteld door de politie en buurtcoaches. Dat is bedoeld om de gevoelens van onveiligheid bij omwonenden weg te nemen. Ook moest het ertoe leiden dat drugs beter werden geweerd van het terrein.

De inspecties gaan nog verder met hun onderzoek, meldt Dekker aan de Tweede Kamer. Daarin worden de omstandigheden rond Michael P. gereconstrueerd.