‘Psychisch gestoorde crimineel altijd tbs’

Plegers van zware misdaden met een psychische aandoening moeten altijd tbs kunnen krijgen, ook als ze niet willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Dat stellen de Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Foort van Oosten (VVD) voor.

Nu wordt tbs vaak niet opgelegd als een verdachte niet meewerkt aan een onderzoek naar zijn of haar persoonlijkheid. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber. Kuiken: ,,Deze daders gaan makkelijk weer de fout in. Dat valt dan niet uit te leggen aan de nabestaanden. Mensen moeten er zeker van zijn dat politie en justitie er alles aan doen om deze gevaarlijke gekken van de straat te houden.”

Kuiken en Van Oosten willen dat rechters de mogelijkheid krijgen om na twee jaar in de cel alsnog tbs op te leggen. Gedurende die twee jaar kan de dader worden geobserveerd, zodat ook zonder medewerking aan een onderzoek tbs opleggen mogelijk is.