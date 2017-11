PvdA wil laag btw-tarief voor online media

Nieuwssites, digitale kranten, videokanalen en andere online media moeten voortaan in hetzelfde btw-tarief vallen als papieren kranten en tijdschriften. Dat zal PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) maandag voorstellen in een debat met minister Arie Slob (Media). Nu betaalt een krantenabonnee nog 21 procent btw over de digitale, en 6 procent over de papieren krant.

,,In een tijd dat nepnieuws toeneemt, is het extra belangrijk dat mensen zeker kunnen zijn van betrouwbare media. Juist ook online. De overheid moet dat niet frustreren door 21 procent belasting te eisen van online mediaplatforms”, zegt Van Hul. Het kabinet moet zich volgens haar in Europees verband inspannen om ervoor te zorgen dat online media in dezelfde belastingschaal komen als de gedrukte pers.

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6 naar 9 procent. PvdA, GroenLinks en de SP verzetten zich hiertegen. Van den Hul wil dat minister inzichtelijk maakt wat de gevolgen van deze verhoging zijn voor de media.