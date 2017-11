Met deze tips bescherm jij je lippen in de winter

Met de winter voor de deur verdienen onze lippen extra aandacht. Het grootste gedeelte van onze huid heeft zestien verschillende huidlagen, maar onze lippen hebben er maar vier. Hierdoor zijn ze extra gevoelig voor seizoensveranderingen. Met deze tips voorkom jij droge, schrale en gebarsten lippen.

Kokosolie

Kokosolie smaakt heerlijk, is hypoallergeen en is gezond om mee te koken, maar het is ook een goed middel tegen droge lippen. Door de unieke samenstelling wordt het veel beter opgenomen door de huid dan andere oliën. Breng een paar keer per dag een laagje kokosolie aan op je lippen en je kunt je droge lippen vaarwel kussen. Heb je geen kokosolie in huis? Dan is olijfolie een uitstekend én hydraterend alternatief.

Honing

Naast kokosolie is ook honing goed tegen droge lippen. Honing is een geweldige moisturizer en heeft antibacteriële eigenschappen. Het bevat onder andere vitamines, mineralen, eiwitten en stoffen die het vocht vasthouden en de bovenste huidlaag kunnen herstellen. Smeer in de avond voordat je naar bed gaat wat honing op je lippen en sta de volgende dag met zachte en gladde lippen weer op.

Water

Ook is het in de winter belangrijk dat je voldoende water drinkt. Soms komt het probleem namelijk van binnenuit en hebben je lippen gewoon wat extra vocht nodig. Zorg er daarom voor dat je voldoende drinkt. Tip: geen zin in koud water? Neem dan een glas heet water. Niet alleen goed voor je vochthuishouding, maar je blijft ook op temperatuur.

Lippenbalsem

Naast natuurlijke middeltjes is een goede lippenbalsem een must om standaard in je tas te hebben. Een lippenbalsem zorgt ervoor dat je lippen niet uitdrogen en voorkomt velletjes en gebarsten lippen. Of nog erger: een koortslip. Daar zit uiteraard niemand op te wachten. Een goede preventieve lippenbalsem die ook een koortslip voorkomt, is bijvoorbeeld Soreflix. De balsem is rijk aan natuurlijke oliën en vitamine E.

Komkommer

Wrijf je droge en gesprongen lippen in met een schijfje komkommer voor een natuurlijk hydraterend effect. Laat het sap een kwartier inwerken en spoel het af met lauw water. Dit zorgt er niet alleen voor dat je lippen gehydrateerd worden, maar geeft je lippen ook een vitamine C boost.

Niet likken

Het is een verleidelijke gewoonte om bij droogte je lippen vochtig te maken door te gaan likken. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar een belangrijke oorzaak van droge en gesprongen lippen is deze gewoonte. Het vocht in je speeksel verdampt namelijk snel, maar de bacteriën en enzymen in je speeksel verdampen niet. Ze blijven op je lippen achter en zorgen ervoor dat je lippen alleen maar droger en schraler worden. Vandaar ook dat je mondhoeken zo gevoelig zijn: dit zijn plekjes die continu in contact staan met speeksel.