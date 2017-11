‘Van Nieuwkerk noemde Van Dam geen smeerlap’

Omroep BNNVARA spreekt tegen dat Matthijs van Nieuwkerk de van seksueel misbruik beschuldigde tv-producent Gijs van Dam ,,een smeerlap” heeft genoemd in De Wereld Draait Door (DWDD). Volgens de omroep citeerde de presentator een door Jelle Brandt Corstius gebruikte term in het artikel dat hij in Trouw had geschreven.

Dat staat in een reactie op berichtgeving van De Telegraaf. De krant schrijft dat Gijs van Dam, de man die er door Brandt Corstius van wordt beschuldigd dat hij hem heeft gedrogeerd en verkracht, excuses eist van Van Nieuwkerk. BNNVARA benadrukt dat het niet ging om een kwalificatie of mening van Van Nieuwkerk.

De omroep bevestigt dat de advocaten van Van Dam een klacht hebben ingediend tegen DWDD. BNNVARA zegt ervan overtuigd te zijn dat de makers binnen de context van het programma zorgvuldig hebben gehandeld.

De advocaat van Van Dam is maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.