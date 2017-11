Veroordeling Syriëgangster Laura H. definitief

De veroordeling van Syriëgangster Laura H. (22) door de rechtbank in Rotterdam is definitief. Zowel H. als het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten niet in hoger beroep te gaan. Beide partijen zijn het eigenlijk niet eens met het vonnis, maar ze zien ervan af het aan te vechten vanwege haar persoonlijke omstandigheden. Dat betekent dat H. de eerste vrouw is die is veroordeeld na terugkeer uit het IS-strijdgebied.

H. werd twee weken geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan dertien maanden voorwaardelijk. De rechtbank veroordeelde haar vanwege het voorbereiden van terroristische misdrijven, maar sprak de vrouw vrij van deelname aan een terroristische organisatie. Het vonnis betekent dat zij niet opnieuw de gevangenis in hoeft. H. heeft namelijk al een jaar in voorlopige hechtenis gezeten.

Haar advocaat Michiel Pestman stelt dat de druk van een nieuw proces voor haar te groot is. Ze wil zich concentreren op haar leven in Nederland en dat van haar kinderen, aldus de raadsman. H. heeft altijd gezegd dat ze onschuldig is en dat ze nooit van plan was iets slechts te doen. Ze vindt zich vooral heel dom en heeft er grote spijt van. Ze zei maandag dat zij mogelijk met haar ervaringen aan de slag wil om andere jongeren ervan te weerhouden dezelfde fouten te maken.

Het OM op zijn beurt is het er niet mee eens dat H. is vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie. Op zich zijn er wel aanknopingspunten om dit voor te leggen aan een hogere rechter, maar het OM kiest er in deze zaak voor dit niet te doen in verband met de persoonlijke situatie van H.

Het OM zal in volgende zaken van vrouwelijke jihadgangers opnieuw proberen een veroordeling voor deelname aan een terreurorganisatie te krijgen. Mannelijke jihadgangers worden op dit punt al wel veroordeeld.