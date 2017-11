159 arrestaties voor witwassen via geldezels

Europese opsporingsautoriteiten hebben onder Nederlandse leiding 159 aanhoudingen verricht voor het witwassen van geld voor criminelen. Deze zogenoemde geldezels (‘money mules’) stellen hun bankrekening beschikbaar om daarmee ten dienste van criminelen geld in het legale betalingsverkeer te krijgen.

De gezamenlijke actie van Europese opsporingsautoriteiten is onder de vlag van Europol van 20 tot en met 24 november uitgevoerd in samenwerking met 26 landen. Nederland had de leiding van dit onderzoek namens de Electronic Crimes Task Force (ECTF), een samenwerking van de politie, het Openbaar Ministerie en een aantal Nederlandse banken. Niet bekend werd gemaakt hoeveel mensen er in Nederland zijn aangehouden.

Naast de arrestaties werden er 409 verdachten ondervraagd, 766 geldezels in kaart gebracht en 59 organisaties voor het witwassen via geldezels geïdentificeerd. De betrokken instanties beginnen op dinsdag een nieuwe campagne om mensen te waarschuwen voor deze praktijken.