Onderzoek fatale schietpartij nog in volle ga

Het onderzoek naar de fatale schietpartij, dinsdagochtend in Nieuwegein is nog in volle gang. De burgemeester van de plaats liet weten er verder nog niets over te kunnen zeggen. Een 43-jarige inwoner van Nieuwegein is dinsdagochtend aan de Apolloburg in zijn auto doodgeschoten. Twee verdachten zijn aangehouden na een achtervolging.

,,De komende dagen zijn politie en recherche er nog druk mee en we wachten het onderzoek af”, aldus burgemeester Frans Backhuijs. ,,Natuurlijk spreken mensen in de buurt erover met elkaar en daarom zijn de komende dagen Stadstoezicht, onze wijkcoƶrdinator en de wijkagenten extra aanwezig.”

De vermoedelijke daders werden in Nieuwegein gezien in een auto die ervandoor ging via de A2 in de richting van Amsterdam. De politie zette hierop de achtervolging in. Op de Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost werden de verdachten klemgereden en ze konden worden aangehouden door een arrestatieteam van de politie. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De politie heeft automobilisten die schade hebben opgelopen tijdens de achtervolging opgeroepen zich te melden, zodat deze geĆÆnventariseerd kan worden.

In juni 2013 werd in dezelfde straat in Nieuwegein een man geliquideerd. Een andere man werd destijds aangetroffen met een schotwond in zijn arm. Later werd een uitgebrande vluchtauto gevonden.