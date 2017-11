Bergen goederentrein Zeeland duurt hele dag

Het bergen van de ontspoorde goederentrein met LPG in het Zeeuwse Nieuwdorp gaat nog de hele dag duren. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zal dinsdag rond 16.00 uur een begin worden gemaakt met het optakelen van de twee ontspoorde goederenwagons.

Daarnaast moeten ook de rails worden gerepareerd. De hele afhandeling van het incident zal daarom nog de komende 24 uur in beslag nemen. De Frankrijkweg in Nieuwdorp zal gedurende de hele operatie afgesloten blijven. Er is een omleidingsroute en zijn verkeersregelaars.

De goederentrein met twintig wagons ontspoorde maandagavond in de Zeeuwse plaats. Een wagon van de trein was op zijn kant gevallen en één wagon was naast het spoor gelopen. Er was geen lekkage en geen explosiegevaar.