Hans Teeuwen begint onlinecommunity

Als eerste cabaretier van Nederland opent Hans Teeuwen een onlineplatform. Hans Teeuwen World, dat hij vrijdag lanceert, wordt een nieuw podium waarop al zijn werk tegen betaling is te zien. De populaire cabaretier wil hiermee een nog groter publiek bedienen.

Op het platform komt onder meer de niet eerder buiten de theaters vertoonde Nederlandse voorstelling Echte Rancune te staan. Ook wordt het kanaal wekelijks aangevuld met exclusieve, nieuwe door Teeuwen zelfgemaakte filmpjes. ,,Hans vindt het superleuk om filmpjes te maken en op deze plek kun je ook live gaan wanneer je wilt”, zegt zijn promotor. ,,Ook kan hij hier ingaan op de actualiteit.” Bovendien ontvangen leden van Hans Teeuwen World allerlei privileges zoals voorrang bij eventuele toekomstige kaartverkoop.

Aan het lidmaatschap zit wel een prijskaartje. Wie zich voor 1 januari aanmeldt, betaalt het eerste jaar 19,99 euro en daarna jaarlijks 44,99 euro. Wie later aansluit is 34,99 euro kwijt voor het eerste jaar en daarna 64,99 euro. Volgens zijn promotor ziet Teeuwen het platform niet per se als verdienmodel, maar wil hij vooral meer mensen bereiken. ,,Je weet hoe hard de voorverkoop van zijn shows gaat.”

Hans Teeuwen World gaat vrijdag aanstaande om 12.00 uur live en is bereikbaar via hansteeuwen.nl. ,,Ik probeer een nieuw podium voor mezelf te creëren hier”, schrijft Teeuwen op zijn site. ,,Een plek waar ik alle vrijheid heb om te maken wat ik wil maken, zonder dat ik daarbij gehinderd wordt door middelmatige functionarissen, die zich er ook zo nodig tegenaan moeten bemoeien. Hoe groter het ledenaantal, hoe ambitieuzer de content.”

Vanaf dinsdag 12.00 uur kan op de site worden ingetekend. Ook is er dan een klein voorproefje van het nieuwe materiaal te zien, een scène over Sinterklaas.