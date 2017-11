Jongen vast voor ontucht en oplichting

Een achttienjarige jongen die zich uitgaf als scout van een modellenbureau is in Rotterdam opgepakt nadat vier slachtoffer en het bureau aangifte tegen hem hadden gedaan. Hij kreeg de meisjes zover dat ze blootfoto’s van zichzelf opstuurden. De man wordt ook verdacht van het verzamelen van kinderporno.

De verdachte benaderde minderjarige meisjes via social media en stuurde ze een inschrijfformulier. Vervolgens moesten ze foto’s maken voor hun portfolio, eerst gekleed maar later ook pikante foto’s. Zodra de slachtoffers argwaan kregen en wilden stoppen, dreigde de man de foto’s online te zetten. In zeker een geval deed hij dat ook echt.

De verdachte is vorige week al aangehouden en zit vast. Hij komt volgens de politie uit de regio Rotterdam. Hij wordt onder meer verdacht van oplichting en het aanzetten tot ontuchtige handelingen.