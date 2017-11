KLM komt gestrande reiziger Bali tegemoet

Reizigers die op Bali zijn gestrand door de as uit de vulkaan Agung kunnen met vragen KLM het best en snelst bereiken via sociale media, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. KLM zorgt voor gratis accommodatie en maaltijdvouchers voor gestrande passagiers.

Reisorganisatie Corendon benadrukt dat KLM verantwoordelijk is voor de informatie over vluchten maar stuurt dinsdag wel zelf een brief naar alle klanten om hen te informeren over de vluchten. Reizigers ontvangen meer informatie via Whatsapp, mail of de lokale reisleiding.

Reisorganisatie TUI stuurde maandag al een sms-bericht naar klanten: reizigers moeten zich gewoon op de geplande dag van vertrek melden op het vliegveld. Als de vlucht niet kan doorgaan, zorgt de betrokken luchtvaartmaatschappij voor accommodatie. TUI heeft daarnaast telefoonnummers van reisleiders op Bali aan reizigers doorgegeven.

Gestrande reizigers op Bali klaagden tot nu toe steen en been over gebrekkige informatie die ze kregen van reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen.