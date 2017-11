Lerarentekort groeit iets langzamer

Het lerarentekort loopt langzamer op dan eerder voorspeld. Actie blijft echter nodig om het probleem aan te pakken. De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) hebben dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Uit de nieuwste arbeidsmarktramingen blijkt dat er bij gelijkblijvende omstandigheden niet in 2020 een tekort is van 4100 fulltime-arbeidsplaatsen op de basisschool, maar iets later: in 2022. Dat komt onder meer doordat er weer meer leraren van de lerarenopleiding komen. Ook gaan leraren later met pensioen en zijn deeltijders meer uren gaan werken.

Volgens Van Engelshoven en Slob geeft dat iets meer lucht om het tekort tegen te gaan. Van achteroverleunen kan echter geen sprake zijn, aldus de bewindslieden. Basisscholen in de grote steden hebben nu al problemen om bij ziekte vervangers te vinden.