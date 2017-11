De Duitse douane heeft op een snelweg in de deelstaat Brandenburg een Nederlander staande gehouden die 2,6 ton illegaal vuurwerk in zijn bestelwagen vervoerde. De raketten en rotjes waren in kisten gepakt. De man had geen vergunning om zoveel vuurwerk te hebben.

Volgens de Nederlander had hij het vuurwerk in Polen gekocht en wilde hij het naar ons land brengen. Dat ging niet door. Het knalwerk is in beslag genomen.