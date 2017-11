‘NPO-tekort niet het probleem van kabelaars’

De publieke omroep moet het dreigende tekort op de begroting niet doorschuiven naar de kabelbedrijven. Het eventueel verhogen van de tarieven voor het doorzenden van NPO-uitzendingen noemt de branchevereniging van kabelbedrijven NL Connect ,,niet logisch”.

Als de reclame-inkomsten in het huidige tempo blijven dalen, heeft de NPO in 2019 ongeveer 60 miljoen euro minder te besteden. Dat geld wil hij mogelijk extra in rekening brengen bij kabelbedrijven.

Volgens NL Connect moet de grotendeels door publiek geld gefinancierde NPO zelf de tering naar de nering zetten. ,,Als je heel eerlijk kijkt zou de NPO niet eens geld mogen vragen voor het doorzenden van de uitzendingen”, aldus directeur Mathieu Andriessen van NL Connect. Er gaat volgens hem al genoeg publiek geld naar de NPO.

Het is volgens hem ook vreemd om een product dat aan populariteit verliest voor een hogere prijs in de markt te zetten. Bovendien geeft de NPO zijn programma’s al lange tijd gratis weg via internet. Volgens NL Connect is de NPO waardevol, ,,maar niet tegen elke prijs”.

In 2016 ving de publieke omroep ruim 43 miljoen euro aan ,,overige inkomsten”, grotendeels het geld dat bij kabelbedrijven in rekening wordt gebracht. Dat bedrag kwam bovenop de rijksmediabijdrage van bijna 837 miljoen euro.

Grotere kabelbedrijven als KPN, VodafoneZiggo en Delta zijn verplicht om de NPO-programma’s door te zetten, waarmee ze feitelijk verplicht zijn om geld naar de NPO over te maken. ,,Kleinere kabelbedrijven kunnen het doorgeven van NPO-programma’s weigeren”, legt Andriessen uit.

KPN wil niet vooruitlopen op eventuele wijzigingen van prijzen en onthoudt zich verder van commentaar. VodafoneZiggo gaf aan best bereid te zijn om samen met andere partijen en de NPO na te denken over hoe zij eventueel meer inkomsten kunnen genereren. ,,Maar opnieuw meer betalen aan de NPO voor hetzelfde product is nu niet aan de orde”, aldus een reactie.