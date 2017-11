Ollongren verwacht snel hulp Sint-Maarten

Het lijkt erop dat het geld voor de wederopbouw nu snel naar Sint-Maarten kan gaan. Dat maakte minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dinsdag duidelijk in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft 550 miljoen euro voor noodhulp vrijgemaakt.

Vrijdag vertrok premier William Marlin van Sint-Maarten nadat de Rijksministerraad had ingegrepen. Zijn aanblijven vertraagde de wederopbouw omdat hij niet aan alle Nederlandse voorwaarden wilde voldoen.

Door Marlins vertrek is de situatie gewijzigd. ,,Er zal aan alle voorwaarden (voor de hulp) kunnen worden voldaan, ook op het punt van de Integriteitskamer”, zei de minister tijdens het vragenuurtje. De Integriteitskamer moet er voor zorgen dat de hulp niet in de verkeerde handen komt. Er moeten nog ,,een of twee stappen worden gezet, maar we zijn nu voorzichtig positief”, zei Ollongren.

Sint-Maarten kreeg het zwaar te verduren door orkaan Irma. Een groot deel van de bebouwing is verwoest of liep schade op. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) brengt momenteel een bezoek aan de Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Ook het koningspaar bezoekt de eilanden later deze week.