Poortjes Amsterdam Centraal dicht

De toegangspoortjes op station Amsterdam Centraal gaan maandag dicht. Treinreizigers moeten vanaf die dag een ov-chipkaart met voldoende saldo hebben om de poortjes te kunnen openen. Passanten en gebruikers van bus, tram, metro of pont kunnen via de IJ- en Amstelpassage zonder in te checken de andere zijde van CS bereiken.

Op station Amsterdam Sloterdijk, het laatste station in de hoofdstad waar de poortjes nog niet gesloten zijn, vindt van 30 november tot en met 2 december een proef plaats, meldt de NS. ,,Als deze positief verloopt, sluiten nog voor het einde van het jaar ook hier de poortjes.

De horecagelegenheden op het eerste perron van Amsterdam CS zijn bereikbaar zonder poortjes te passeren. Klanten kunnen gebruik maken van nieuwe trappen vanuit de centrale hal.

De Nederlandse Spoorwegen hebben sinds 2014 al op 74 stations de toegangspoortjes gesloten. Op stations waar dit is gebeurd geeft 89 procent van de reizigers aan zich veilig te voelen. Op stations zonder poortjes is dit 79 procent, aldus de NS. Het sluiten van de poortjes leidt tot minder zwartrijders en minder agressie in de trein, aldus NS.