Registratie voor alle personeel kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een plek waar professioneel op kinderen wordt gepast, moet zich vanaf 1 maart 2018 registreren in een personenregister. Wie zich niet registreert mag niet in de kinderopvang werken, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Met het personenregister worden medewerkers voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Registratie is vanaf maart ook verplicht voor tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Nu geldt deze plicht al voor vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten.

,,Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken.

Door de nieuwe regels zijn ook personen die regelmatig een opvanglocatie bezoeken verplicht zich te registreren en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Het kan dan gaan om een persoonlijk begeleider van een kind met een beperking, een buurvrouw die regelmatig op koffiebezoek gaat bij een opvanglocatie of een aannemer die een langdurige klus uitvoert op een locatie.

De beheerder van het register is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als er een signaal komt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor kinderen, neemt DUO contact op met de GGD. Deze instantie neemt vervolgens contact op met de opvangorganisatie of het gastouderbureau.