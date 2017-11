Ruesink weg als hoofdredacteur bij VI

Hoofdredacteur Christiaan Ruesink (48) vertrekt bij Voetbal International (VI). Hij was sinds 2016 in dienst bij het voetbalblad. Volgens Ruesink zit zijn werk erop bij het blad. ,,De ambities van Ruesink en VI passen niet langer bij elkaar”, schrijft WPG Uitgevers in een verklaring. Ruesink blijft nog enige tijd verbonden aan VI als coach.

Onder Ruesink werden de website en de app van VI volledig vernieuwd.

Het hoofdredacteurschap wordt interim ingevuld door Taco van de Velde, Peter Wekking en Dennis van Luling.