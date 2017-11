Toch geen snelle doorstart CASA-klinieken

Een snelle doorstart van de klinieken van abortusorganisatie CASA zit er toch niet in. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De curator van de klinieken noemde een doorstart per 1 december eerder nog ,,waarschijnlijk”.

Volgens Bruins is de oplossing die curator Marc Udink voor ogen had op het laatste moment toch afgeketst. De minister werd daarvan vrijdag op de hoogte gesteld. Waar het precies op stuk is gelopen zegt Bruins niet.

Op de korte termijn blijven de klinieken wel abortussen uitvoeren, benadrukt Bruins. ,,Ik beraad me nu op mogelijkheden om de continu├»teit ook voor de middellange en lange termijn veilig te stellen.”

Van de 31.000 abortussen die jaarlijks in Nederland plaatsvinden, voert CASA ongeveer de helft uit.