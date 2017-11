Trapleuningverlenger Beste Zorgidee

De trapleuningverlenger is dinsdag uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2017. Het hulpmiddel kan over het einde van de trapleuning worden geschoven, zodat mensen die slecht ter been zijn bovenaan de trap waar de leuning eigenlijk ophoudt toch houvast hebben.

Het idee voor de trapleuningverlenger is afkomstig van de broers Jeremy en Joël Blom, fysiotherapeuten uit Zeewolde. De twee merkten dat traplopen erg lastig is voor mensen met bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup omdat die zich bij de laatste twee treden niet meer kunnen optrekken. Met het verlengstuk voor de trapleuning kan dat wel. De broers uit Zeewolde ontvingen de prijs dinsdag uit handen van jurylid en oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband.

Het Beste Zorgidee is een initiatief van zorgverzekeraar ONVZ.