‘Undercoveractie na ‘vergismoord’ zorgvuldig’

De undercoveractie waardoor de vermeende tweede schutter in de zogenoemde Amsterdamse vergismoordzaak kon worden aangehouden, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) zorgvuldig afgewogen. De politie heeft volgens de officier van justitie rechtmatig opgetreden toen twee undercoveragenten zich voordeden als leden van een Molukse motorclub en de partner van de verdachte benaderden. Dit zei ze dinsdag tijdens een pro-formazitting in deze zaak.

De vermeende schutter wordt verdacht van de moord op Djordy Latumahina (31), die op 8 oktober vorig jaar in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje werd doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam-West. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd. Latumahina was vermoedelijk niet het beoogde slachtoffer, maar woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto als het mogelijke doelwit.

De undercoveragenten vroegen de vrouw van de verdachte ,,op rustige wijze” naar de bestuurder van de auto die betrokken was bij de liquidatie. De actie leidde ertoe dat de verdachte en zijn partner naar de politie stapten met het verhaal dat ze werden bedreigd door leden van een motorclub.

Volgens het OM heeft de vermeende schutter contact met drie andere verdachten in deze zaak. In totaal worden nu zeven personen verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord.