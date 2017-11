Verdachte gijzeling Mediapark naar PBC

De verdachte van de gijzeling op het Mediapark in augustus dit jaar gaat naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een persoonlijkheidsonderzoek. De man gaf dinsdag in de rechtszaal in Lelystad aan daaraan mee te werken.

De 33-jarige Mohamed C. zou op 17 augustus met een mes op het parkeerterrein van het Mediapark een vrouwelijke medewerker van de NPO bedreigd en gegijzeld hebben. Een arrestatieteam maakte ruim een uur later een einde aan de gijzeling. Het Openbaar Ministerie meldde destijds dat de man zendtijd wilde afdwingen in verband met zijn wanen. De man zit sindsdien vast.

,,Ik wil graag de komende weken tot ik naar het Pieter Baan Centrum ga in vrijheid afwachten”, zei C. De man wordt volgende maand in het Pieter Baan Centrum opgenomen. De druk van detentie weegt zwaar op mijn cliĆ«nt, voegde zijn advocaat toe. De rechtbank wees dat verzoek af.

Met het slachtoffer in deze zaak gaat het slecht, zei haar raadsman. ,,Ze heeft het er nog erg zwaar mee. Het is natuurlijk vrij recent gebeurd.”

C. woonde de zitting volledig in het wit gekleed bij. Zijn advocaat drong aan op een zo spoedig mogelijke inhoudelijke behandeling. De eerstkomende pro-formazitting is op 21 februari. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 3 april.