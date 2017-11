Stiefvader begroef 3-jarige op Aruba

ORANJESTAD – Het lichaam van het driejarige Arubaanse jongetje Roshandrick Frans is gevonden op aanwijzing van de stiefvader. Het Openbaar Ministerie (OM) op Aruba gaf dinsdagmiddag (lokale tijd) aan dat de stiefvader maandag heeft aangegeven dat hij het jongetje heeft begraven. Ook heeft de man aangegeven dat hij betrokken is bij de dood van het vijfjarig broertje van Roshandrick.

Naar de eventuele betrokkenheid van anderen wordt nu nader onderzoek gedaan, aldus het OM dat niet wil zeggen hoe de driejarige kind om het leven is gekomen. Vorige week overleed de vijf jaar oude broer van Roshandrick in het ziekenhuis als gevolg van zware mishandeling. Daarop werden de moeder van de kinderen, de stiefvader en de oma gearresteerd. Van de driejarige jongetje ontbrak toen ieder spoor.

De stiefvader wees maandag de plek aan waar hij Roshandrick heeft begraven, dat is in de buurt van Savaneta aan de zuidwestkust van het eiland. Het gezin woont daar ook in de buurt.

Op Aruba wordt door veel mensen heel heftig gereageerd op de zaak. Op sociale media en op radiostations zeggen mensen te hopen dat de ouders en de oma heel zwaar gestraft worden voor de dood van twee kinderen.