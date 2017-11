Kamer wil appen achter stuur hard aanpakken

VVD’er Remco Dijkstra wil dat appen achter het stuur harder wordt aangepakt. Hij wil dat het juridisch gelijk gesteld wordt met roekeloos rijden, zodat de rechter strengere sancties kan opleggen. ,,Je moet niet wegkomen met een taakstraf.”

Ook wil Dijkstra dat de politie na een verkeersongeluk standaard de mobiele telefoon van de bestuurder kan uitlezen om te kijken of deze kort daarvoor zat te appen. Volgens het Kamerlid is het nu vaak lastig om de bewijsvoering in dit soort gevallen rond te krijgen.

Dijkstra deed zijn voorstel bij de behandeling van de begroting van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Ook andere fracties willen maatregelen tegen appende verkeersdeelnemers. Zo vroeg CDA-Kamerlid Maurits von Martels om een publiekscampagne om te waarschuwen tegen appen tijdens het rijden. Ook wil hij dat de overheid telecombedrijven vraagt te zorgen voor techniek die appen door automobilisten onmogelijk maakt. Daarop dringt ook GroenLinks aan. Overigens zouden ook medepassagiers daar hinder van ondervinden.

Het onderwerp, dat later deze week ook aan bod komt bij het bespreken van de justitiebegroting, is actueel doordat de rechter onlangs een taakstraf oplegde tegen een vrouw die vorig jaar de 21-jarige Yannick Frijns doodreed. De ouders van het slachtoffer zijn ervan overtuigd dat het ongeluk het gevolg was van appen achter het stuur, maar de rechter achtte dit niet bewezen. De ouders zijn een stichting begonnen om verkeersslachtoffers door telefoongebruik te voorkomen.

Melanie Schultz, de voorgangster van Van Nieuwenhuizen, kondigde vorig jaar al aan maatregelen te willen tegen het appen in de auto. Dat is op zich al wel verboden, maar juridisch niet altijd makkelijk te bestrijden. Schultz kondigde ook een verbod aan tegen appen op de fiets.