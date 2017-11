‘Zet bevolkingsonderzoek naar longkanker op’

Er moeten landelijke bevolkingsonderzoeken worden opgezet, waarbij met CT-screenings gecontroleerd wordt op longkanker. Deze oproep doen longkankerspecialisten uit acht Europese landen dinsdag in het vakblad Lancet Oncology. Vroege detectie van longkanker kan de torenhoge sterfte onder longkankerpatiënten drastisch verminderen, stellen de wetenschappers.

Longkanker is volgens de wetenschappers de meest dodelijke vorm van kanker. Minder dan 10 procent van de mensen die de diagnose longkanker krijgt, leeft vijf jaar na de diagnose nog. Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 11.000 mensen aan longkanker, binnen de EU gaat het om 270.000 mensen en wereldwijd veroorzaakt longkanker 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar. Dat is bijna een vijfde van alle sterfgevallen door kanker.

De ziekte eerder opsporen kan veel schelen, zo blijkt uit de onderzoeken, onder meer door de Rijksuniversiteit Groningen. Door mensen met een verhoogd risico (bijvoorbeeld zware (ex-)rokers ouder dan 50 jaar) preventief te scannen, kan de ziekte opgespoord worden voordat er uitzaaiingen ontstaan.