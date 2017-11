Nederland neemt tot en met oktober 2019 in verband met Europese migratieafspraken 1750 asielzoekers op. Dat schrijven de bewindslieden van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een uitwerking van de Turkijedeal uit 2015. Toen is afgesproken dat Turkije vluchtelingen terugneemt die in Griekenland zijn aangekomen. De EU-landen nemen op hun beurt Syrische vluchtelingen op die in kampen in Turkije verblijven.