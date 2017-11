CDA: prostitutie is georganiseerde #metoo

Prostitutie is een soort georganiseerde #metoo in Nederland, aldus Madeleine van Toorenburg van het CDA woensdag in de Tweede Kamer. Ze deed haar uitspraak tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Toorenburg wees erop dat veel prostituees slachtoffer zijn van mensenhandel.

Onder de noemer #metoo is wereldwijd een maatschappelijke discussie ontstaan over seksueel geweld en seksuele intimidatie. Dat gebeurde in de directe nasleep van de val van Hollywood-producent Harvey Weinstein wegens seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen.

Foort van Oosten van coalitiepartner VVD vond de uitspraak te ver gaan. ,,Prostitutie is een legaal beroep. Je kunt niet zeggen dat elke sekswerker dat onvrijwillig doet.”

De christendemocraat liet zich niet vermurwen. ,,Ik kan het niet anders samenvatten”, zei ze. Volgens haar is er sprake van een ,,enorme onderdrukking” van prostituees en blijkt uit sommige onderzoeken dat tot 90 procent van de sekswerkers gedwongen achter het raam zit.

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil de strijd tegen misstanden in de prostitutie opvoeren.