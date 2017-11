Doden in Den Bosch getrouwd stel

In een woning aan de Sleutelbloemstraat in Den Bosch heeft de politie dinsdagavond twee stoffelijke overschotten van een man en een vrouw gevonden. Hoewel de identiteit nog niet officieel is vastgesteld, gaat de politie ervan uit dat het om de bewoners gaat.

De lichamen werden omstreeks 18.00 uur aangetroffen door familie van het echtpaar. De omstandigheden waaronder de lichamen werden aangetroffen waren voor de politie reden om een onderzoek te starten. Hierbij wil de politie een misdrijf niet uitsluiten.

Een forensisch onderzoeksteam is inmiddels een sporenonderzoek in en rondom de woning gestart. Directe betrokkenen zijn door agenten opgevangen en hebben hun verhaal gedaan op het bureau.

De Sleutelbloemstraat ligt in een woonwagenkamp.