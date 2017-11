Eis 25 en 28 jaar cel voor dubbele kerstmoord

De twee mannen die ervan worden verdacht dat zij vorig jaar op tweede kerstdag twee mannen doodgeschoten in Hellevoetsluis, verdienen volgens het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van 25 en 28 jaar. Tegen een derde medeverdachte eiste de aanklager woensdag voor de rechtbank in Rotterdam één jaar cel. Het OM gaat uit van een wraakactie na eerdere incidenten tussen leden van twee Antilliaanse families.

De hoogste strafeis is voor verdachte Fatlison P. (24). Hij heeft bekend dat hij heeft geschoten op Faichal Rimon (22) en zijn 29-jarige oom Shurandly Rimon. Dat gebeurde vlakbij het huis waar de familie Rimon kerst vierde. De twee waren naar buiten gelopen en werden van zeer dichtbij door meerdere kogels geraakt. Ze stierven kort daarna in het ziekenhuis.

P. zei dat hij ze op straat tegenkwam, zich bedreigd voelde en in paniek op ze heeft geschoten. Daarna rende hij weg, waarna hij ook nog een paar keer op vijf anderen schoot, die vanuit het huis de achter hem aan kwamen. Het had maar een haar gescheeld of er waren meer slachtoffers gevallen, zei de officier. Volgens haar is poging doodslag bewezen. Ze vond dat er geen sprake was van paniek bij P., maar was het kwaadheid.

P. was samen met medeverdachte Alason G. (25) eerder op de middag al bij het huis van Rimon geweest, waarbij er een handgemeen was ontstaan. Het OM stelt dat beiden ,,verhaal gingen halen”, en dat ook G. heeft geschoten. G. ontkent dat, maar er zijn hulzen van twee wapens gevonden. De 20-jarige Bob K. was volgens het OM ook bij het schietincident en zorgde voor de vluchtauto.