Ex-piloot Julio Poch hoort eindelijk vonnis

De Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch hoort woensdag of de rechtbank in Buenos Aires hem schuldig acht en straf oplegt voor het uitvoeren van dodenvluchten, meer dan dertig jaar geleden in zijn vaderland. Poch heeft altijd ontkend dat hij aan de ‘vluchten des doods’ heeft meegewerkt, maar het Argentijnse Openbaar Ministerie eiste twee jaar geleden levenslang tegen de voormalige Transavia-piloot.

De aanklagers verwijten Poch dat hij eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vluchten uitvoerde waarbij tegenstanders van de toenmalige dictatuur vanuit vliegtuigen in zee werden gegooid. Dat gebeurde vanuit de marineschool (ESMA) in Buenos Aires. In het megaproces staan tientallen andere verdachten terecht.

De inmiddels 75-jarige Poch werd in 2009 in Spanje, vlak voor zijn pensionering, opgepakt op het vliegveld van Valencia. Hij woonde al jaren met zijn vrouw en kinderen in Nederland. Spanje leverde hem uit aan Argentiniƫ. Sindsdien zit hij daar vast.

Poch heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops noemde die eis ,,verbijsterend” omdat er volgens hem geen aantoonbaar bewijs is. Volgens hem is het een politieke eis die weinig met recht te maken heeft.

Het is niet duidelijk hoe laat het vonnis van Poch wordt voorgelezen. De rechtbank doet – vanaf de middag Nederlandse tijd – in het megaproces uitspraak in 54 zaken en zal voor elke beklaagde enkele minuten tijd hebben.