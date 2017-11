De storing in het centrale stoomsysteem van industrieterrein Chemelot in Geleen is onder controle. Daarom is er een einde gemaakt aan het gecontroleerd uitschakelen van de fabrieken.

Volgens Chemelot waren inmiddels 45 van de 60 fabrieken stilgelegd nadat de centrale stoomvoorziening dinsdagavond door onbekende oorzaak uitviel.

In de loop van woensdag worden alle stilgelegde fabrieken weer opgestart.