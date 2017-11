Grote uitslaande brand in Enschede

In een bedrijfsverzamelgebouw in Enschede is woensdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt. In het pand zijn onder meer gasflessen opgeslagen die voor explosies zorgen. Omstanders worden daarom op afstand gehouden.

Het gebouw staat volledig in brand en is ingestort. Voor zover bekend zijn er geen persoonlijke ongelukken.

Er is veel rookontwikkeling en stank. De rook trekt naar de wijk Wesselerbrink. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten.