Hoger beroep in ‘willekeur-moordzaak’

Justitie vindt dat de Poolse man die eerder dit jaar een 41-jarige vrouw uit Soest doodstak in Utrecht een hogere straf moet krijgen. Het Openbaar Ministerie is daarom in beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank, die de 31-jarige dader onlangs veroordeelde tot drie jaar celstraf en tbs. De eis was negen jaar cel en tbs.

Lucasz S. lijdt aan schizofrenie. Hij was psychotisch toen hij in februari zijn willekeurig gekozen slachtoffer doodstak bij een zebrapad. Veel mensen zagen het gebeuren. De vrouw laat twee dochters achter.

Voor het OM wegen de ernst en de willekeur van het geweld zwaar. Ook het feit dat de man een recidivist is, vindt het OM van belang. Hij stak in 2012 in eigen land ook al iemand neer. Dit slachtoffer overleefde de aanval.

Justitie vindt dat de dader zelf schuld heeft aan zijn psychose. ,,Hij had zijn medicatie niet genomen en wist dat dit op de loer lag”, legt een woordvoerster uit.