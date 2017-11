Knoops: Poch is enorm opgelucht

Ex-piloot Julios Poch reageerde enorm opgelucht toen hij door de rechtbank in Buenos-Airos werd vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat Geert-Jan Knoops in het tv-programma Pauw.

,,Hij bleef heel rustig en bedaard, maar ik kon van zijn gezicht aflezen dat een enorme last van hem was afgevallen”. Volgens Knoops was het een politiek gevoelig proces waarbij onder meer mensenrechtenorganisaties veel druk uitoefenden.

Het is volgens Knoops nog niet duidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. De komende dagen wordt de terugreis van Poch georganiseerd. Waarschijnlijk blijft Poch nog een paar dagen in Argentiniƫ, aldus zijn advocaat. Er moet onder meer een nieuw paspoort worden geregeld en met de Argentijnse justitie moet nog worden overlegd of hij het land uit kan.