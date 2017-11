Een 86-jarige man uit het Zeeuwse dorp Scherpenisse is in zijn woonplaats overleden door een ongeluk met een vorkheftruck. Hij raakte bekneld tussen onderdelen van de heftruck en overleed ter plaatse. De man was woensdagmiddag in een schuur aan de Platteweg aan het klussen en ging daarbij op het dak van de heftruck staan. De politie vermoedt dat hij uitgleed en ongelukkig terechtkwam. Zijn voet raakte de hendel waardoor de vork in beweging kwam en de man bekneld raakte.