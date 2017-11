Ministerie zegt Poch steun toe

Zodra duidelijk is dat Julio Poch Argentinië mag verlaten, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken hem zo goed mogelijk helpen bij zijn terugkeer naar Nederland. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd, nadat een rechtbank in Buenos Aires Poch had vrijgesproken van dodenvluchten tijdens het juntabewind in Argentinië (1976-1983).

Ze voegde eraan toe dat het ministerie op dit moment nog niet weet wanneer Poch Argentinië mag verlaten. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zei in het tv-programma Pauw dat Poch nog een paar dagen in Argentinië blijft. Er moet onder meer een nieuw paspoort worden geregeld en met de Argentijnse justitie moet nog worden overlegd of hij het land uit kan.