Politie tast in duister over kind Amsterdam CS

De politie heeft geen idee waar het jongetje dat zondag moederziel alleen op Amsterdam Centraal is gevonden vandaan komt. Het kind wordt geschat op vier tot vijf jaar oud en heeft nog geen woord uitgebracht tegen de politie.

Ook verscheidene tolken zijn er niet in geslaagd om met de jongen te praten. De politie kan ook niet zeggen of het kind uit Nederland komt. Tot op heden heeft niemand contact opgenomen met de politie om zijn vermissing te melden.

Op camerabeelden is te zien dat het jongetje samen met een vrouw door het station loopt. Vermoedelijk is de jongen door haar achtergelaten. De politie is daarom op zoek naar de vrouw. Zij is duidelijk te zien op vrijgegeven camerabeelden. De jongen is geblurd te zien vanwege zijn privacy. Als de gezochte vrouw zich niet meldt, zal de politie meer informatie vrijgeven over het uiterlijk van de jongen.

Het kind is opgevangen in een pleeggezin. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar wat het best is voor het kind.