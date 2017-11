Pro-Pochstichting is dolblij met vrijspraak

De stichting Foundation Justice for Julio Poch, die zich lange tijd heeft ingezet voor de ex-piloot, is ,,dolblij” dat Poch is vrijgesproken. ,,Het recht heeft gezegevierd. Dit was de enige juiste uitslag”, zei Dirk Lokhorst namens de stichting.

Na de beschuldigingen van de piloten in 2006 tegen Poch zijn er volgens hem helemaal geen nieuwe aanklachten meer bij gekomen. ,,We hopen dat hij snel weer naar Nederland komt”, aldus Lokhorst, een gepensioneerde collega van Poch. Volgens hem blijft Poch nog een paar dagen in ArgentiniĆ« om zijn moeder te bezoeken. Volgende week komt hij naar Nederland, denkt Lokhorst.