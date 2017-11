Rutte bij militairen in Mali

Premier Mark Rutte heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse blauwhelmen die gelegerd zijn in Gao in het noorden van Mali. In het land leveren ongeveer 250 Nederlandse militairen een bijdrage aan VN-missie Minusma.

Ze houden zich vooral bezig met het verzamelen en analyseren van informatie. Het kabinet wil de bijdrage aan de missie met een jaar verlengen. De Tweede Kamer spreekt hier volgende week over.

Rutte was dinsdag met zijn collega’s uit België en Luxemburg eerst in de Malinese hoofdstad Bamako voor overleg met president Ibrahim Boubacar Keïta. Ook spraken ze met Mahamat Saleh Annadif, het hoofd van de VN-missie Minusma.

Rutte is woensdag in Ivoorkust voor de top tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie. Donderdag gaat hij met de Franse president Emmanuel Macron naar Ghana.