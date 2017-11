Slob kan leraren niet tegemoetkomen

Minister Arie Slob (Onderwijs) kan leerkrachten in het basisonderwijs financieel niet verder tegemoetkomen, ,,Dat komt omdat ik mijn verbondenheid heb uitgesproken voor bedragen die in het regeerakkoord staan”, aldus de minister woensdag tijdens een ontmoeting met een grote groep leraren.

Leraren in het primair onderwijs (PO) eisen dat de werkdruk minder wordt. Ook verlangen zij een beter loon. Hiervoor is 1,4 miljard euro nodig, stellen onderwijsorganisaties verenigd in het zogeheten PO-front. Het kabinet beloofde voor het komende jaar 10 miljoen euro om de werkdruk te verlichten, met een jaarlijkse verhoging tot 430 miljoen euro in 2021. Het PO-front vindt dat te weinig. Voor hogere salarissen is 270 miljoen euro toegezegd in plaats van de volgens de onderwijzers benodigde 900 miljoen.

Slob zei woensdag opnieuw dat hij de eis van 1,4 miljard niet kan inwilligen. ,,Ik ga aan de slag met de middelen die mij beschikbaar zijn gesteld. Wat ik wel kan doen, ga ik zo snel mogelijk doen”, aldus de minister.

Ook zegt hij zich maximaal te gaan inzetten om het lerarentekort aan te pakken, ook al staat er niets over in het regeerakkoord. Zo zijn er volgens hem plannen om onder meer zij-instromers, mensen die werkzaam zijn in andere sectoren, naar het onderwijs te trekken, als ook ‘stille reserve aan leraren’. Dat zijn mensen die thuiszitten, maar wel een PABO-diploma hebben. Volgens onderwijsorganisaties is daar echter veel te weinig geld voor uitgetrokken.

Basisschoolleraren lieten eerder al weten dat er op 12 december opnieuw gestaakt gaat worden als hun eisen niet worden ingewilligd. Zij wachten nog de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af volgende week. Blijft resultaat uit, dan gaan de basisscholen in het hele land op slot. De leraren zijn van plan om hun acties daarna in estafettevorm voort te zetten totdat ze hun zin krijgen.