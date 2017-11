Transavia is blij dat er woensdagavond duidelijkheid is gekomen in de rechtszaak tegen de Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch. De rechtbank in Buenos Aires sprak Poch, oud-Transaviapiloot, vrij van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het juntabewind in Argentinië (1976-1983).

Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij hebben ze de rechtszaak gevolgd, maar een woordvoerster benadrukt dat Transavia geen partij is in de zaak.