Verdachte Syriëganger vast na roof parenclub

Een van de vier opgepakte verdachten van een inbraak in een uitgaansgelegenheid in Moordrecht, blijkt een teruggekeerde Syriëganger te zijn. Hij werd in 2013 verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie, maar werd daarvan vorige maand vrijgesproken.

De verdachte is vorige week door de politie aangehouden en zit vast voor de inbraak in de parenclub Fun4Two. Daarbij werd volgens de politie een grote som geld buitgemaakt. De politie kon de inbrekers arresteren nadat een tip was binnengekomen dat ze geld aan het verdelen waren in een woning in Rozenburg. Bij de inval in de woning werden de verdachten en een hoeveelheid geld gevonden.

M. werd vorige maand door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij terrorisme, maar het Openbaar Ministerie (OM) is in beroep gegaan tegen die uitspraak. Hij zou in februari 2013 naar Syrië zijn gegaan en daar ongeveer zes maanden hebben verbleven.