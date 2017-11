Vrouw opgepakt om achtergelaten kind

De vrouw die werd gezocht in verband met de vondst van een kind op Amsterdam Centraal Station, is aangehouden. Dat gebeurde op straat in Amsterdam. Wie ze is en wat de relatie is met het jongetje, moet nog worden uitgezocht. Ze moet nog worden verhoord.

De politie kwam de vrouw op het spoor nadat camerabeelden van haar waren getoond. Daarop kwamen verscheidene tips binnen. Gecombineerd met de informatie die de politie zelf al had, leidde dat woensdag tot de aanhouding van de vrouw.

Het kind, dat zondag in zijn eentje op het station werd aangetroffen, is opgevangen in een pleeggezin. Hij was niet als vermist opgegeven.