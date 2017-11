Zitting over Poch met uren vertraging begonnen

Circa twee uur later dan gepland is bij een rechtbank in Buenos Aires de zitting begonnen waarop vonnis wordt gesproken tegen de Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch en ruim vijftig anderen die worden verdacht van mensenrechtenschendingen tijdens het juntabewind (1976-1983). Tegen Poch is levenslang geëist voor het uitvoeren van dodenvluchten in Argentinië.

Buiten de rechtszaal kan de zitting op een groot scherm worden gevolgd. Het is niet bekend wanneer het vonnis tegen Poch wordt uitgesproken.

De aanklagers verwijten Poch dat hij eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vluchten uitvoerde waarbij tegenstanders van de toenmalige dictatuur vanuit vliegtuigen in zee werden gegooid. Dat gebeurde vanuit de marineschool (ESMA) in Buenos Aires.

Een van de eersten tegen wie woensdag vonnis werd gesproken was Alfredo Astiz, bijgenaamd de ‘ blonde engel des doods’. Astiz heeft levenslang gekregen. Hij is schuldig bevonden aan onder meer betrokkenheid bij martelingen en moord. Ten tijde van het militaire bewind werkte Astiz in het complex van de ESMA.