Brandje in gevangenis Westzaan

Bij een brand in de gevangenis in Westzaan is donderdagavond iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of dat een gedetineerde of een medewerker is. Ook kunnen de brandweer en het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zeggen of het om brandstichting gaat.

Wel spreken beide woordvoerders van een klein brandje, dat snel onder controle was.

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is ruim een jaar open en is de grootste en modernste gevangenis van het land. Het complex bevat een huis van bewaring, een gevangenis en een psychiatrisch centrum. Er kunnen duizend mensen worden ondergebracht.

Twee weken geleden brak er ook al brand uit, vermoedelijk door een sigaret.