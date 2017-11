Chemelot donderdag weer op stoom

De fabrieken op industrieterrein Chemelot in Geleen zijn naar verwachting donderdagavond weer allemaal op stoom. Woensdag werd het industrieterrein getroffen door een storing in het centrale watersysteem, waardoor 45 van de 60 vooral chemische fabrieken moesten worden stilgelegd.

Uit veiligheidsoverwegingen worden de fabrieken volgens een woordvoerder van Chemelot één voor één opgestart. Daarmee is woensdag al begonnen. Dat opstarten kan gepaard gaan met geluidsoverlast door fakkelen, waarbij overtollige gassen worden verbrand om te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen.

Over de schade als gevolg van de storing in het centrale stoomsysteem is nog niets bekend. De storing werd veroorzaakt door een defecte klep in het watersysteem.