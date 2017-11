Defensie: geld tekort voor laatste drie JSF’s

Vanwege de hoge dollarkoers lijkt Defensie niet genoeg geld te hebben om de laatste drie van de 37 gewenste JSF-straaljagers aan te schaffen. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze schrijft dat er ,,net niet genoeg projectbudget is’’ voor de drie gevechtsvliegtuigen, maar lijkt het probleem nog niet als definitief te beschouwen. ,,Het besluit over de bestelling van de drie resterende toestellen is in 2019 aan de orde’’, aldus Visser. ,,Tegen die tijd zal ik de Kamer daarover informeren.’’

De Algemene Rekenkamer waarschuwde vorig jaar al dat de F-35, zoals de Joint Strike Fighter officieel heet, duurder zou kunnen uitvallen door schommelingen in de dollarkoers.

De F-35 is de beoogde opvolger van de F-16 bij de krijgsmacht.